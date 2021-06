F. C. Porto elimina Benfica e está na final do play-off

JN Hoje às 16:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto junta-se ao Sporting na final do play-off da 1.ª Divisão Nacional de hóquei em patins, depois de ter ganho ao Benfica, por 4-0 no quinto e último jogo das "meias".

Os dragões começaram a eliminatória com duas derrotas nas partidas em casa (5-7 e 5-6), mas igualaram nas duas deslocações à Luz, fruto de dois triunfos por 5-3 e 6-3. Esta quinta-feira, no jogo decisivo, os azuis e brancos não deram qualquer hipótese às águias e fecharam o jogo em 4-0.

Os tentos portistas foram apontados por Carlo di Benedetto (dois), Rafa Costa e Gonçalo Alves.

Na final, o F. C. Porto mede forças com o Sporting, que afastou o Óquei de Barcelos, com três vitórias consecutivas, à melhor de cinco encontros, que estão marcados para 6, 10, 13, 20 e 27 de junho.