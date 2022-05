F. C. Porto elimina Sporting e junta-se a Benfica na final da Liga

JN Hoje às 21:47 Facebook

O F. C. Porto somou, esta quinta-feira, o triunfo triunfo consecutivo nas meias-finais do play-off da Liga de basquetebol, ao vencer o Sporting, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, por 95-80, eliminando os leões da competição. Na final os dragões vão defrontar o Benfica.

Depois dos triunfos no Dragão Arena, por 87-68 e 74-71, nos dois primeiros jogos, os azuis e brancos arrumaram a formação leonino ao terceiro jogo em terreno hostil, numa partida muito equilibrada.

O primeiro parcial terminou com uma igualdade a 20 pontos, com os dragões a ganharem ascendente no segundo período (26-18). Após a pausa, o conjunto local tentou recuperar, mas os portistas não deram grandes espaços e fecharam o terceiro quarto a vencer por 62-53, depois de um parcial de 16-15.

No derradeiro período, o Sporting tentou reduzir a desvantagem, mas o F. C. Porto conseguiu segurar a vitória e fechar a eliminatória ao terceiro jogo.

Na final, os azuis e brancos defrontam o Benfica, que afastou a Oliveirense na outra semifinal, também ao cabo de três encontros.