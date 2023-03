F. C. Porto eliminado da Liga dos Campeões

O F. C. Porto está eliminado da Liga dos Campeões, depois de ter empatado a zeros no Dragão contra o Inter de Milão.

É o fim do percurso do F. C. Porto na edição 2022/23 da Liga dos Campeões. Os dragões empataram a zero contra o Inter de Milão e ficam assim eliminados da prova, com um resultado agregado de 1-0, obtido na derrota em Itália, no jogo da primeira mão dos oitavos de final. É a oitava vez que os azuis e brancos são eliminados nesta fase da Champions.

No primeiro tempo o F. C. Porto entrou em ritmo morno, muitas vezes jogando para trás e não conseguindo verticalizar o jogo como pretenderia. O Inter limitou-se a um bloco médio e na expectativa daquilo que os dragões iam fazendo, procurando depois o contra-ataque e foi assim que surgiu uma boa oportunidade de Dzeko, que motivou uma grande defesa de Diogo Costa. Os azuis e brancos cresceram perto do fim e Evanilson teve nos pés uma grande chance, que não deu em nada.

Na segunda parte o F. C. Porto já conseguiu manter, de forma mais constante, um ritmo elevado, criando várias aproximações perigosas junto da área do Inter, sobretudo com um remate de Grujic após um canto. O Inter foi-se batendo bem e também teve oportunidades, com destaque para um disparo de Barella e um lance com Lukaku, que motivou um grande corte de Pepê. Sérgio Conceição ainda lançou André Franco, Toni Martínez, Wendell e Namaso, mas nada resultou para marcar um golo que relançaria a eliminatória.

Entre os 90+5 e os 90+6 o azar apareceu no Dragão. Marcano teve nos pés um remate que motivou uma defesa muito difícil a Onana; Taremi cabeceou ao poste e Grujic rematou à barra. A bola não entrou e o percurso portista na Champions terminou.

Com esta eliminação, o F. C. Porto termina a presente campanha da Liga dos Campeões com cerca de 61 milhões de euros em prémios, não conseguindo juntar os 10,6 milhões da passagem aos quartos de final. Também não será esta época que Portugal terá, pela primeira vez, duas equipas nos quartos de final da prova, depois do Benfica já ter garantido a passagem.