F. C. Porto em crise europeia e com milhões em risco

Portistas não sofriam duas derrotas a abrir a fase de grupos da Champions desde 2005. Já voaram 5,4 milhões de euros e os 9,5 milhões do apuramento estão a perigar.

A campanha europeia dos dragões está a ser muito negativa e a desastrosa derrota de terça-feira com o Brugge (0-4) criou um quadro que só tinha acontecido duas vezes nas 25 participações anteriores na Liga dos Campeões e que não se verificava desde 2005/06. Há 17 anos, a equipa portista também perdeu os dois primeiros jogos do grupo, a exemplo do que acontecera em 1997/98. Em ambos os casos, o F. C. Porto viria a falhar o apuramento para a fase seguinte, num cenário que agora ameaça repetir-se.

A crise azul e branca nas competições da UEFA já vem da temporada passada, durante a qual a equipa de Sérgio Conceição só conseguiu ganhar dois jogos em 10, quatro dos quais na Liga Europa.