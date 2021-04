F. C. Porto em vantagem no play-off da Champions

JN Hoje às 21:41 Facebook

O F. C. Porto ganhou esta noite de quinta-feira aos dinamarqueses do Aalborg, por 32-29, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões de andebol.

As duas equipas protagonizaram um encontro muito equilibrado, com os dragões a chegarem ao intervalo a vencer por quatro golos (18-14).

No segundo tempo, o adversário conseguiu empatar, mas os azuis e brancos seguraram o triunfo.

Os dragões seguem com três golos de vantagem para a segunda mão, que está marcado para 7 de abril, pelas 17.45 horas, na Dinamarca.

O vencedor do play-off segue para os quartos de final da Champions.