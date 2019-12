Hoje às 21:02 Facebook

O F. C. Porto venceu (3-0), com golos de Saravia (50 minutos), Luis Díaz (69) e Soares (72), frente ao Casa Pia, num jogo que decorreu na noite desta quinta-feira, em Lisboa, referente à segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga de futebol.

Com este resultado, os dragões igualaram o Chaves, na frente do Grupo D da prova, ambos com seis pontos, mas com vantagem para os portistas no goal-average.

Deste modo, o F. C. Porto necessita apenas de empatar em Trás-os-Montes, na última jornada (22 de dezembro), para se apurar para a "final four".

Veja os lances mais importantes do encontro