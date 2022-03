F. C. Porto acorda no fim e mantém sonho da Champions em aberto

JN Hoje às 21:31 Facebook

Empate em casa com o Montpellier (29-29) dá alento aos portistas. Guarda-redes Frandsen defendeu um livre direto e evitou a derrota portista no último segundo

A primeira mão do play-off de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões acabou numa igualdade que, antes do jogo, não seria boa para o F. C. Porto. Pela forma como decorreu a partida, o cenário é diferente, pois o Montpellier chegou a estar a ganhar por quatro golos já nos minutos finais e desperdiçou, mesmo no último segundo, um livre de sete metros que lhe daria a vitória tangencial. A defesa do guarda-redes Sebastian Frandsen valeu o empate aos portistas.

Num jogo quase sempre equilibrado, o F. C. Porto começou melhor e aproveitou os espaços na zona central da defesa adversária para ganhar uma vantagem de quatro (9-5). O Montpellier foi rápido a corrigir a debilidade defensiva e virou o marcador na primeira parte, com eficácia a atacar e mais poder da primeira linha.

A perder por um ao intervalo (13-14), a equipa de Magnus Andersson veio forte das cabinas e voltou ao comando, graças a um jogo diversificado no ataque, mas uma série de falhas técnicas e no remate permitiram aos franceses disparar para uma vantagem que parecia decisiva. Como sempre, os dragões não desistiram e, num assomo final, recuperaram de um 24-28 para o empate a 29, que lhe dá esperança para o segundo jogo, marcado para a próxima quarta-feira.

Ficha de jogo

F. C. Porto: Nikola Mitrevski e Sebastian Frandsen (g.r.); Pedro Valdés (2), Victor Iturriza (3), Pedro Cruz (3), Diogo Oliveira, Djibril M"Bengue (4), Rui Silva (2), Daymaro Salina (2), Ivan Sliskovic, Leonel Fernandes (3), Diogo Branquinho (2), António Areia (6), Miguel Alves, Jesus Hurtado e Fábio Magalhães (2)

Treinador: Magnus Andersson

Montpellier: Marin Sego, Charles Bolzinger e Kevin Bonnefoi (g.r.); Alexis Berthier, Diego Simonet (5), Kyllian Villeminot (3), Hugo Descat (2), Lucas Pellas (3), Benjamin Bataille, Marko Panic, Arthur Lenne (3), Valentin Porte (1), Yanis Lenne (3), Karl Wallinius (5), Gilberto Duarte (3) e Veron Nacinovic (1)

Treinador: Patrice Canayer

Local: Dragão Arena, no Porto

Árbitros: Mindaugas Gatelis e Vaidas Mazeika (Lituânia)

Ao intervalo: 13-14

O que disse Magnus Andersson:

"Estou satisfeito com a forma como jogámos, até porque defrontámos uma equipa muito boa, mas cometemos alguns erros no ataque e tivemos hipóteses de ganhar o jogo. O nosso espírito de luta foi fantástico e estou orgulhoso dos jogadores, tal como dos adeptos, que criaram um ambiente incrível".