F. C. Porto empata em Braga e perde mais terreno para o Benfica

Jogo grande da 25.ª jornada terminou sem golos. Dragões mantêm o segundo lugar, mas passam a ter menos dez pontos do que o líder Benfica.

Braga e F. C. Porto empataram, este domingo, sem golos, resultado que deixa o Benfica mais isolado na liderança do campeonato, agora com mais dez pontos do que os dragões.

Ao intervalo, Sérgio Conceição já tinha feito duas substituições, sinal claro da insatisfação do treinador portista quanto ao rendimento da equipa. O Braga foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu marcar.

O F. C. Porto melhorou na segunda parte, mas criou poucas oportunidades e não foi capaz de evitar o empate.

Os portistas mantêm o segundo lugar, com mais dois pontos do que os braguistas, mas ficam mais longe do topo da classificação.