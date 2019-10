F. C. Porto empata em casa com o Rangers

JN Hoje às 19:47 Facebook

O F. C. Porto empatou (1-1) com o Rangers, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Aos 36 minutos, Luis Díaz abriu o marcador com um golo excecional. O extremo colombiano disparou um míssil ao canto superior direiro da baliza de McGregor.

Já perto do intervalo, aos 44 minutos, Morelos empatou. Cruzamento largo da esquerda, à medida para o avançado do Rangers, que na cara de Marchesín não facilitou.

O F. C. Porto, que antes tinha vencido o Young Boys (2-1) e perdido com o Feyenoord (2-0), divide o segundo lugar do grupo com o Rangers, ambos com quatro pontos, menos dois do que a equipa suíça, que estaquinta-feira se impôs por 2-0 na receção aos holandeses, últimos classificados, com três pontos.