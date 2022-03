F. C. Porto empata em Lyon e é afastado da Liga Europa

JN Hoje às 20:46 Facebook

O F. C. Porto caiu, esta quinta-feira, frente ao Lyon nos oitavos de final da Liga Europa, ao não ir além de um empate a uma bola no jogo da segunda mão, após o desaire no Dragão.

Os azuis e brancos, que vinham de uma derrota (1-0) em casa, na passada semana, entraram mal no encontro e viram os franceses colocarem-se em vantagem, por Dembélé, num lance em que a defesa portista ficou a reclamar fora de jogo, mas Zaidu colocou o adversário em posição regular.

Pouco depois, o mesmo Dembélé teve oportunidade de colocar a eliminatória em 3-0, mas atirou por cima da barra.

A resposta portista surgiu aos 27 minutos, com um grande golo do brasileiro Pepê, que recebe de Fábio Vieira e atira à meia-volta para o empate, deixando novamente tudo em aberto para a segunda parte.

No recomeço, os portistas tiveram maior pendor atacante do que o adversário, mas foi o Lyon que esteve perto de voltar a marcar, valendo a intervenção de Diogo Costa, a cortar com o corpo um remate de Dembélé.

Obrigados a marcar para levar a eliminatória para o prolongamento, os azuis e brancos tiveram dificuldades em criar perigo, salvo uma situação por Pepe, num remate fora da área que saiu a rasar a baliza de Anthony Lopes, após desvio num jogador do Lyon.

O F. C. Porto continuou a pressionar no ataque e já nos descontos Vitinha tive a oportunidade de fazer o 2-1 e levar o encontro para o prolongamento, mas o remate saiu fraco e à figura do guarda-redes.

O último lance de perigo pertenceu ao Lyon, mas uma vez com Diogo Costa a negar o golo aos franceses.

Com esta igualdade, os dragões ficam afastados das provas europeias.