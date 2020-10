F. C. Porto empata na Macedónia para a "Champions" de andebol

JN Hoje às 22:15 Facebook

O F. C. Porto empatou esta quinta-feira, no recinto do Vardar, por 25-25, na quinta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões ocupam o quarto lugar, com cinco pontos, fruto de duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Nos outros encontros do grupo, o líder Kielce, da Polónia, recebeu e venceu os franceses do PSG, por 35-33. Já os bielorrussos do Meshkov Brest ganharam os húngaros do MOL-Pick Szeged, por 26-24. Os alemãos do Flensburg-Handewitt também venceram, em casa, os noruegueses do Elverum Handebol, por 37-35.