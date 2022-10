F. C. Porto empata nos Açores e volta a perder pontos

JN Hoje às 17:26 Facebook

Depois da derrota com o Benfica, os dragões não foram além de um empate com o Santa Clara e podem ficar a oito pontos de distância do líder.

O F. C. Porto foi aos Açores empatar, este sábado, com o Santa Clara e voltou a perder pontos no campeonato depois da derrota com o Benfica, na jornada anterior.

Um golo de Fábio Cardoso, logo aos três minutos, deu vantagem à equipa de Sérgio Conceição, mas Boateng, aos 81, marcou para os açorianos e fixou o resultado final.

Com este empate, o F. C. Porto reduz, à condição, o atraso para o Benfica, mas pode acabar a jornada a oito pontos do líder, caso as águias vençam, ainda hoje, o Chaves.