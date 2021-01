F. C. Porto empresta Nakajima ao Al Ain

JN/Agências Hoje às 18:11 Facebook

O avançado japonês foi emprestado pelo F. C. Porto ao Al Ain, do português Pedro Emanuel.

Nakajima, de 26 anos, chegou na última temporada ao F. C. Porto, que pagou 12 milhões de euros por 50% do passe ao Al-Duhail, do Qatar.

O internacional japonês chegou à Europa através do Portimonense, no qual atuou durante uma temporada e meia (2017/18 e metade de 2018/19), mudando-se então para o Al-Duhail.

Antes de viajar para a Europa, Nakajima jogou no Tokyo Verdy, no Kataller Toyama e no FC Tokyo.

No F. C. Porto, o japonês fez 37 jogos em temporada e meia e marcou um golo, chegando a estar afastado da equipa em 2019/20, após a retoma na sequência da paragem dos campeonatos, devido à covid-19.