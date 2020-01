F. C. Porto empresta Waris ao Estrasburgo

Hoje às 20:22 Facebook

O avançado ganês Majeed Waris foi emprestado pelo F. C. Porto ao Estrasburgo até final da temporada, num negócio que inclui uma cláusula de opção de compra obrigatória, anunciou esta quinta-feira o clube que disputa a Liga francesa.

No final do empréstimo, o Estrasburgo fica obrigado a contratar em definitivo o jogador, de 28 anos, que, entretanto, já acertou um vínculo até 2022 com o emblema gaulês, válido a partir da próxima época.

Waris chegou aos dragões em janeiro 2018, por empréstimo do Lorient, tendo disputado oito partidas. Em junho desse ano, os azuis e brancos asseguraram o avançado em definitivo, por cerca de cinco milhões de euros.

Contudo, Waris não mais atuou em qualquer jogo oficial pela equipa principal, sendo emprestado ao Nantes, em 2018/19, e integrado na equipa B dos azuis e brancos na primeira metade da atual temporada.

O ganês representou ainda BK Hacken (Suécia), Spartak de Moscovo (Rússia), Valenciennes (França) e Trabzonspor (Turquia).