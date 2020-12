F. C. Porto encaixa um milhão com a venda de Oleg ao Olympiakos

Arnaldo Martins Hoje às 15:39 Facebook

Internacional moldavo segue para a Grécia. Paços de Ferreira também recebe um milhão de euros

O lateral esquerdo Oleg escolheu o Olympiacos e vai prosseguir a carreira em Atenas, onde será treinado por Pedro Martins. O F. C. Porto, que ainda tinha 50% do passe, vai encaixar pouco mais de um milhão de euros pela transferência, sendo que a outra metade reverte para o Paços de Ferreira, que tinha a outra parte do passe. Deco, antigo jogador do F. C. Porto e agente de Oleg, irá receber a comissão habitual neste tipo de negócios (10%).

O Olympiakos acenou com uma proposta acima dos dois milhões de euros e o F. C. Porto, que tinha direito de preferência, tentou ainda resgatar o jogador, mas o internacional moldavo, de 22 anos, optou pela proposta do clube grego, onde terá mais possibilidades de se afirmar como titular e irá auferir um salário muito atrativo, a rondar os 100 mil euros por mês.

Caso Oleg optasse pelo regresso ao F. C. Porto, onde alinhou na equipa B entre 2016 e 2019, deveria acabar a presente época no Paços de Ferreira, sendo integrado no plantel principal dos dragões apenas a partir da próxima temporada.

Na Mata Real, Oleg realizou 44 jogos pelo Paços de Ferreira, em época e meia, e leva dois golos, sendo um valor emergente.