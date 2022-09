F. C. Porto entra a perder na Liga dos Campeões de andebol

JN Hoje às 21:55 Facebook

F. C. Porto foi derrotado no pavilhão do Wisla Plock, em jogo referente à primeira jornada do grupo A da fase inicial da Liga dos Campeões de andebol.

O F. C. Porto não conseguiu evitar o desaire, na Polónia, diante do Wisla Plock, por 27-23. Apesar do desnível do marcador, os dragões deram muita luta ao adversário, sobretudo na segunda parte, mantendo o resultado em aberto até à parte final.

Depois de atingirem o intervalo a perder por 14-10, os portistas conseguiram, a meio da etapa complementar, encurtar a desvantagem para a margem mínima, mas não foram capazes de apanhar o Wisla Plock no marcador, que acabaria por alargar a vantagem nos instantes finais.

Nos restantes jogos do grupo A, o GOG venceu em Zagreb por 31-27, o Magdeburgo derrotou o Dínamo de Bucareste por 30-28 e o Vezprém bateu o Paris Saint-Germain por 36-34.

Na próxima quarta-feira (19.45 horas), o F. C. Porto recebe, no Dragão Arena, o Veszprém, da Hungria, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo A da Liga dos Campeões.