F. C. Porto entra a vencer nas meias-finais da Liga

O F. C. Porto impôs-se esta sexta-feira ao Imortal, por 92-67, no Dragão Arena, no primeiro jogo das meias-finais do play-off de basquetebol.

A partida começou equilibrada, com as equipas a empatarem o primeiro parcial a 25 pontos. Os algarvios melhoraram no segundo período e foram para a pausa a vencer por cinco pontos, depois de um parcial de 20-15.

No segundo tempo, os dragões corrigiram os erros e rapidamente deram a volta ao encontro, fechando o terceiro período com um 24-9. A vantagem portista aumentou ainda mais do quarto parcial (28-13).

O próximo encontro volta a disputar-se no Dragão Arena e está marcada para domingo, pelas 15 horas.