F. C. Porto envia mensagem de apoio a Jorge Costa

Os dragões desejaram as melhoras a Jorge Costa, antigo capitão da equipa portista, que sofreu um enfarte, na madrugada de sábado.

Nas redes sociais, o F. C. Porto escreveu "Força, Jorge Costa", que continua a recuperar no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

O estado clínico do agora treinador, de 50 anos, tem revelado melhorias, devendo Jorge Costa ter alta em breve.

O técnico português passou por clubes como Braga, Olhanense, Arouca, Farense ou o Sfaxien, da Tunísia.

Como jogador, o antigo capitão dos portistas foi por oito vezes campeão nacional e conquistou cinco Taças de Portugal e outras tantas Supertaças.

No plano internacional, ganhou uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Taça Intercontinenal com a camisola do F. C. Porto. Pela seleção nacional, foi campeão do mundo de Sub-20, em 1991.