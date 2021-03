F. C. Porto esclarece lesão de Pepe

JN Hoje às 17:01 Facebook

O central do F. C. Porto lesionou-se no sábado no jogo com o Portimonense. Numa nota, o clube azul e branco explica que o Pepe contraiu uma lesão muscular na perna.

"Pepe contraiu uma lesão muscular na perna direita. Na primeira parte do embate contra o Portimonense, que os campeões nacionais venceram por 2-1, o capitão do F. C. Porto apresentou queixas físicas e teve de ser substituído por Diogo Leite. Este domingo o internacional português esteve entregue aos cuidados do Departamento de Saúde dos Dragões e realizou tratamento ao problema físico sofrido no decorrer da jornada 24 da Liga NOS", pode ler-se no comunicado do clube.

Os azuis e brancos venceram (2-1), sábado, o Portimonense, em Portimão, na 24.ª jornada da Liga. Além da lesão de Pepe, que deixou o relvado aos 24 minutos, o jogo ficou marcado pelas expulsões de Sérgio Conceição e Paulo Sérgio.