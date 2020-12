F. C. Porto esclarece lesão sofrida por Pepe no triunfo sobre o Vitória

JN Hoje às 15:55 Facebook

A vitória (3-2) do F. C. Porto em Guimarães, frente ao Vitória, jogo no qual o campeão nacional esteve duas vezes em desvantagem no marcador, também reservou um aspeto negativo para o grupo de trabalho. Pepe lesionou-se, teve de ser substituído, e depois de reavaliado, na manhã desta quarta-feira, o clube já anunciou o problema que afeta o internacional luso.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelo F. C. Porto, Pepe está a contas com uma "contratura no músculo solear da perna direita", o que o deixa pelo menos em dúvida para o próximo jogo, frente ao Moreirense, no Estádio do Dragão, a contar para a 12.ª jornada da Liga.

Praticamente doze horas volvidas desde o apito final do jogo em Guimarães, o plantel voltou aos treinos, no Olival, numa sessão em que não participaram outros dois centrais do plantel. Marcano fez exercícios de treino condicionado, enquanto Mbemba não saiu do ginásio, onde teve a companhia do guarda-redes Mbaye.

O F. C. Porto, recorde-se, volta a jogar no domingo, dia 3 de janeiro, frente ao Moreirense, num encontro cujo apito inicial está marcado para as 21 horas.