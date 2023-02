F. C. Porto esclarece lesão sofrida por Wendell frente ao Vizela

JN Hoje às 21:32 Facebook

O jogador do F. C. Porto sofreu, este domingo, uma entorse no tornozelo direito diante do Vizela.

Na segunda parte do jogo com o Vizela, no Estádio do Dragão, a contar para a 19.ª jornada da Liga, Wendell ficou estendido no relvado depois de um lance em que tentou cruzar para a grande área contrária e saiu de maca do relvado, dando lugar a Zaidou.

Entretanto, o clube azul e branco já esclareceu a lesão sofrida pelo lateral e informou que Wendell sofreu uma entorse no tornozelo direito.

O F. C. Porto venceu, este domingo, no Estádio do Dragão, o Vizela em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Pepê e Taremi marcaram os golos. Wendell saiu de maca. Com este triunfo, a equipa azul e branca passou a contabilizar 45 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois do que o Sporting de Braga, terceiro. Já o Vizela é décimo classificado, com 24 pontos.