F. C. Porto esclarece lesões sofridas por Pepe e Corona em Barcelos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dois jogadores lesionaram-se, este sábado, em Barcelos no jogo com o Gil Vicente e estão em dúvida para o jogo de terça-feira, da Liga dos Campeões, frente à Juventus.

Através de uma nota publicada no site oficial, o F. C. Porto já esclareceu as lesões. Pepe saiu "com queixas relacionadas com o edema na perna direita" e Crona "contraiu um hematoma na região periorbitária direita".

"No encontro do F. C. Porto diante do Gil Vicente (2-0), em Barcelos, a contar para a 22.ª jornada do campeonato, Pepe saiu com queixas relacionadas com o edema na perna direita sofrido anteriormente. Tecatito Corona, por sua vez, contraiu um hematoma na região periorbitária direita resultante de um choque de cabeças. Ambos os jogadores foram substituídos durante o intervalo", pode ler-se.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Gil Vicente, em Barcelos, na 22.ª jornada da Liga. Uribe e Sérgio Oliveira marcaram os golos dos azuis e brancos, num jogo marcado pelas lesões de Pepe e Corona.