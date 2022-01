F. C. Porto: está a chegar nova fornada de magia azul e branca

Nuno A. Amaral Hoje às 10:22 Facebook

O plantel principal do F. C. Porto conta com uma série de jogadores saídos da chamada geração de ouro que conquistou a ​​​​​​​Youth League, em 2019, mas os adeptos dos dragões podem contar com novos valores seguros nos próximos anos, bem capazes de seguir o trilho do êxito recente de Diogo Costa, João Mário, Vitinha, Fábio Vieira ou Francisco Conceição na primeira equipa.

Na formação portista, há talento a transbordar e, entre os muitos jovens de qualidade que o clube tem a jogar nas equipas de sub-15, sub-17 e sub-19, o JN apresenta-lhe oito nomes com condições para serem as estrelas do futuro. Decore-os bem porque, a médio prazo, poderão ser eles a fazer as manchetes e a alegria de uma massa associativa que sempre demonstrou grande carinho por quem é formado dentro de casa.