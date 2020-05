F. C. Porto sem casos positivos à covid-19

Nuno Barbosa Hoje às 13:09 Facebook

Seguindo as normas da Direção-Geral de Saúde, nesta fase de treinos pós-confinamento, o F. C. Porto testou todo o grupo de trabalho, staff incluído, bem como as respetivas famílias. Sabe o JN que, à data de hoje, em todo este universo, não há nenhum resultado positivo à covid-19.

De acordo com o que nos foi possível apurar, os dragões não tencionam participar publicamente os resultados dos testes que vão sendo feitos a todos os referidos elementos. Essas comunicações serão feitas, em exclusivo, às autoridades competentes, conforme ficou decidido desde o início.

O esclarecimento vem a propósito dos rumores que foram surgindo nos últimos dias de que haveria casos positivos à covid-19 no plantel azul e branco.