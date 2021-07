F. C. Porto estabelece regras para acesso de adeptos ao Dragão

JN Hoje às 18:49 Facebook

O F. C. Porto regozijou-se pelo regresso do público aos estádios esta sexta-feira, numa nota publicada no site oficial, anunciando na mesma as condições de acesso ao Dragão para a receção ao Belenenses SAD, a 8 de agosto, pelas 18 horas.

"A espera foi longa e deixou um enorme vazio no coração do F. C. Porto. A 7 de março de 2020 o Estádio do Dragão acolhia adeptos pela última vez numa jornada do campeonato. No final de um encontro de boas e más memórias - por ter sido o último antes do início das restrições impostas pela fatídica pandemia e por ter acabado empatado -, as luzes da casa portista apagavam-se. Completamente alheias ao que estava para vir. Nos largos meses que se seguiram, a Nação Porto sofreu, apoiou e festejou. Sempre à distância. Com exceção dos cerca de 2500 privilegiados que tiveram a oportunidade de assistir ao evento-teste diante do Olympiacos, mais nenhum adepto do F. C. Porto pôde ver com os próprios olhos as camisolas azuis e brancas subirem ao relvado. Nem puxar de perto pelos craques que envergam o brasão abençoado. Ou, simplesmente, gritar golo numa bancada. Tudo coisas que faziam parte da rotina dos portistas e que acabaram por lhes serem retiradas à força por culpa da covid-19", recordam os azuis e brancos.

Depois de 17 meses de ausência, os adeptos tiveram finalmente o aval das autoridades de saúde para regressarem aos estádios. "Vem aí o primeiro dia do resto da vida de todos os portistas. As medidas anunciadas pelo Governo são um pequeno, mas grande, passo contra marginalização do futebol que dura há uma eternidade", assinalam os portistas, informando que o Dragão reabre as portas a 8 de agosto com 33% da lotação.

Os ingressos para o primeiro encontro da Liga 2021/22 são nominais e intransmissíveis, sendo que para os adquirir os sócios têm de "ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de junho de 2021". Os bilhetes estão disponíveis de 1 a 7 de agosto na Loja do Associado do Estádio do Dragão, no Portal do F. C. Porto e nas F. C. Porto Stores.

A 1 de agosto (domingo) a venda será exclusiva a sócios detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20; a 2 de agosto (segunda-feira) para associados com lugar anual entre as épocas 2015/16 e 2019/20; a 3 de agosto (terça-feira) a venda será alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual na época 2019/20. A 4 e 5 de agosto (quarta e quinta-feira) abre para os restantes sócios e a 6 e 7 (sexta-feira e sábado), para o público em geral.

Para sócios já bilhetes a 15 (superior e arquibancada), 20 (bancada lateral e central) e 25 euros (tribuna), e para não-sócios a 25, 30 e 35 euros.

No acesso ao estádio os espetadores têm de apresentar do Certificado Digital Covid válido (pelo menos 14 dias após a conclusão do processo de vacinação); apresentar um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou apresentar um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo, bem como ter temperatura corporal inferior a 38ºC (controlo será feito no acesso ao recinto).

Para além disso, "é obrigatório o uso permanente de máscara de proteção e o respeito pelo distanciamento físico". "Os lugares serão devidamente marcados e é imperativo que todos respeitem o lugar indicado no ingresso. Aconselha-se, ainda, a regular higienização das mãos" e "é obrigatória a apresentação de um documento de identificação com fotografia - cartão de sócio ou outro -, de forma a comprovar a titularidade do ingresso".

O clube aconselha também os adeptos a deslocarem-se "atempadamente para o Estádio do Dragão, de modo a facilitar todo o processo de entrada no recinto".

O F. C. Porto avisa ainda que, "nesta fase, e enquanto estiverem em vigor limitações impeditivas de um total regresso à normalidade, não dará início ao processo de compra e venda de lugares anuais".

"Assim que possível, após o levantamento de todas as restrições, serão reavaliadas as condições para a aquisição dos mesmos. Os detentores de Lugar Anual na época 2019/20 terão preferência na compra", termina a nota.