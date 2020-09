F. C. Porto estreia-se com derrota na Liga dos Campeões

JN Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto perdeu esta quinta-feira com os noruegueses do Elverum Handball, por 30-28, na jornada inaugural do Grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões entraram melhor na partida e chegaram ao intervalo com uma vantagem de quatro golos sobre o adversário.

Contudo, uma segunda parte irreconhecível dos azuis e brancos abriu caminho para os noruegueses darem a volta e vencerem por dois golos de diferença.

Na segunda jornada, agendada para o próximo dia 23, o F. C. Porto recebe os bielorrussos do Meshkov Brest.