F. C. Porto: Eustáquio para substituir Sérgio Oliveira

Médio do Paços de Ferreira volta a agenda dos dragões, após a Roma ter formalizado a contratação de Sérgio Oliveira.

Com a saída de Sérgio Oliveira abre-se uma vaga no miolo e Stephen Eustáquio volta a agenda. O JN sabe que os castores foram sondados para a transferência do médio, de 25 anos, mas à Mata Real ainda não chegou nenhuma proposta concreta. O processo deve conhecer avanços nos próximos dias, sendo que o empréstimo com opção de compra perfila-se como o cenário mais viável.

O interesse do F. C. Porto em Stephen Eustáquio começou por ganhar forma no verão, mas a verdade é que o jogador permaneceu no Paços de Ferreira, onde é titular absoluto e soma 20 jogos na presente temporada. Médio de vocação defensiva também pode atuar em zonas mais adiantadas do terreno, muito à semelhança de Sérgio Oliveira.

Noutro plano, o Paços de Ferreira deverá encaixar 150 mil euros pela saída de Sérgio Oliveira, uma vez que o clube tinha uma percentagem sobre os direitos económicos do jogador que foi ontem, quarta-feira, oficializado como reforço da Roma. O jogador, de 29 anos, chega por empréstimo do F. C. Porto, estando fixada uma cláusula de opção de compra no final da temporada.