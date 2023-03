F. C. Porto: "Evanilson estará recuperado para o Benfica"

Márcio Barros, empresário de Evanilson, revelou que o avançado brasileiro do F. C. Porto está na fase final do tratamento a uma lesão muscular e vai estar apto para defrontar o Benfica, no próximo dia 7 de abril.

"Evanilson está na reta final do tratamento e estará 100% recuperado fisicamente para estar em campo contra o Benfica. É isso que todos esperam e o que Evanilson espera. O foco principal é estar a 100% contra o Benfica. Não tenho dúvidas de que acontecerá. O objetivo é esse. O trabalho que está a ser feito é para isso", disse Márcio Barros, à Antena 1.

O empresário do jogador garantiu que o "foco principal" de Evanilson é estar apto para o clássico contra o Benfica, para ajudar o F. C. Porto a "fazer golos e dar assistências". Márcio Barros destacou ainda o sentido de responsabilidade do atacante brasileiro.

PUB

"O Evanilson sabe da responsabilidade dele. Ele não chegou ao F. C. Porto para passear. Sabe a responsabilidade que tem, da capacidade e qualidade que tem para devolver essa confiança, entregando-se em excelente nível ao jogo de equipa, mas também fazendo golos e assistências. Isso não pesa. Ele já está mais do que preparado, porque leva três anos na equipa do F. C. Porto", continuou.

O empresário definiu a recente onda de lesões de Evanilson como uma "maré de azar" e que a presença do brasileiro no clássico contra o Benfica será uma forma de a "espantar". "Se Deus quiser, vai fazer uma grande exibição e ajudar o F. C. Porto coletivamente a sair com uma vitória, especialmente com um golo dele", disse.