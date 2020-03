F. C. Porto explica medidas tomadas

JN Hoje às 13:41 Facebook

O F. C. Porto emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual explica as medidas que foram tomadas pelo plantel principal para prevenir a propagação do Covid-19.

Nélson Puga, responsável pelo departamento médico dos dragões, em declarações ao Porto Canal e à FC Porto TV, enumerou os cuidados que o clube está a ter para diminuir a possibilidade de contágio. Segundo o clínico, "o grupo está a reagir com a consciência cívica que deve ter", os jogadores vão "poder treinar em casa" e "serão monitorizados à distância", anotando que o contacto visual é "permanente" e que o fornecimento de alimentação estará garantido.

"Vamos disponibilizar um serviço para poder fazer chegar refeições para que eles evitem, o mais possível, ter de aceder a espaços exteriores e de contacto, para minimizar os riscos de contágio", explicou Nélson Puga, salientando que o regresso ao dia a dia habitual de treinos "depende sempre daquilo que são as recomendações externas".

"O grupo está a reagir com a consciência cívica que deve ter. Perceberam a dimensão do problema, já tinham acatado todas as resoluções que nós tínhamos adotado, já tinham implementado as medidas de restrição social, de etiqueta respiratória, de melhores cuidados de higienização. E perceberam que, a cada dia, nós íamos atualizando aquilo que ia acontecendo", avançou o médico, continuando: "Como viemos a adotar medidas em função da evolução dos acontecimentos, eles perceberam que isto podia chegar a este ponto".

Nélson Puga adianta que os jogadores "acataram com tranquilidade" todas as indicações e que as irão seguir "com um sentido de dever cívico muito grande".

"Vamos fazer perceber às pessoas a importância destas restrições sociais e destas medidas, que têm impacto na sociedade mas, acima de tudo, vão ter um impacto mais decisivo e importante no combate e prevenção deste pandemia que estamos a viver", frisou o médico dos azuis e brancos, referindo que esta é a altura "de se mostrar a dimensão social do clube".

"Estamos em permanente contacto. Já estávamos, mas vamos intensificar esses contactos, mesmo à distância. Vamos mantendo esse contacto estreito e, sobretudo, com a consciência da importância que cada jogador e equipa do F. C. Porto têm em passar uma mensagem com rigor. E com uma dimensão social que, habitualmente, é passada por este clube e pelos jogadores de evitar contactos sociais e ficar mais isolado em maior restrição", anotou Nélson Puga.

O regresso à normalidade está pendente da evolução que a doença tiver em Portugal. "A retoma terá de acontecer quando se entrar numa fase recessiva e quando as notícias do combate à pandemia começarem a ser mais positivas, mais de acordo com o que forem as recomendações da Direção Geral de Saúde e das entidades diretamente envolvidas e responsáveis pela monitorização deste problema", ressalvou o responsável médico dos dragões.

E finaliza: "Estamos tranquilos porque adotámos os procedimentos adequados. Temos consciência da gravidade, não queremos alarmar, mas queremos proceder adequadamente. É isso que estamos a fazer todos nós, uma vez mais o F. C. Porto a dar todos os bons exemplos".