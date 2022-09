F. C. Porto expulsará de sócios os autores do ataque ao carro da família Conceição

JN Ontem às 23:49 Facebook

Diretor de Comunicação portista revela que Rodrigo Conceição recebeu mensagem ofensiva antes do apedrejamento à viatura onde o filho de Sérgio Conceição seguia com a mãe e com o irmão mais novo.

"O que aconteceu foi muito lamentável e grave. Foi um ato selvagem e cobarde. Agredir com pedras a viatura onde vai a esposa e filhos do treinador, é absolutamente inconcebível", afirmou Francisco J. Marques, referindo-se ao apedrejamento do carro onde seguia a esposa e dois filhos de Sérgio Conceição, após a derrota na Liga dos Campeões com o Brugge (0-4), na terça-feira.

"A esposa [Liliana] de imediato apresentou queixa, as autoridades na altura não deram a devida atenção, mas a queixa foi apresentada", referiu o diretor de comunicação dos dragões, antes de revelar pormenores que tiveram lugar antes do incidente.

"Ao longo do dia, foi possível perceber algumas coisas: o que podemos dizer é que estamos a prestar todo o apoio ao Sérgio Conceição e já se apurou que, pouco tempo antes destas pedras terem sido arremessadas contra o carro, Rodrigo Conceição recebeu uma mensagem ofensiva e insultuosa de alguém que estaria no estádio. Na mensagem, percebe-se quem é e já foi entregue às autoridades, mas nós não sabemos se é essa pessoa que comete a agressão. Mas há imagens que já foram cedidas às autoridades, nas quais se vê a pessoa que faz isso. Mais tarde ou mais cedo, vai ser possível a polícia identificar o autor ou autores", disse ainda Francisco J. Marques.

"O F. C. Porto está a fazer a sua averiguação. Se a pessoa ou pessoas que foram responsáveis por isto forem sócios, serão alvo de processo disciplinar para serem expulsas de sócias, de acordo com o regulamento do clube. Estes atos não são aceitáveis na família portista", concluiu.