F. C. Porto: Fábio Cardoso enfrenta o teste da continuidade

Nuno A. Amaral Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Central vai estrear-se na Liga portuguesa pelos dragões diante do V. Guimarães. Já fez 149 jogos no campeonato.

As lesões de Pepe e Marcano abrem caminho a uma dupla de centrais formada por Mbemba e Fábio Cardoso no jogo que a equipa portista disputa no domingo com o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão. No caso do central português, será a estreia no campeonato ao serviço do F. C. Porto, depois de ter feito dois jogos na Taça de Portugal (Sintrense e Feirense) e mais dois na Liga dos Campeões, ambos com o Liverpool.

Apesar de ainda não ter jogado na prova com a camisola azul e branca, Fábio está longe de ser um jogador inexperiente na Liga portuguesa. Aos 27 anos, o defesa formado no Benfica já fez seis épocas no escalão principal, ao longo das quais somou 149 jogos na competição (88 em três anos no Santa Clara, 23 numa temporada no Vitória de Setúbal e 38 em dois anos no Paços de Ferreira).