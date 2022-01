F. C. Porto-Famalicão: Dragão aproveita a deixa e dispara na liderança

Nuno A. Amaral Ontem às 23:30 Facebook

Vitória segura sobre o Famalicão deixa o F. C. Porto com seis pontos de vantagem sobre o Sporting. Otávio marcou e assistiu num jogo resolvido com facilidade.

A 14.ª vitória seguida do F. C. Porto no campeonato surgiu numa noite em que os dragões não podiam desaproveitar a grande oportunidade de se distanciar do Sporting no topo da tabela, em função da derrota dos leões na véspera. Mesmo sem fazer uma exibição de encher o olho, perante um Famalicão limitado por uma série de baixas (só tinha quatro suplentes no banco), mas que nunca desistiu, a equipa portista resolveu a partida com aparente facilidade, sob a batuta do capitão Otávio.