F. C. Porto faz nova aposta nas redes sociais

Os azuis e brancos são o clube português com mais seguidores e interações nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Dugout e Linkedin. Agora, o F. C. Porto também aderiu a TikTok para estar ainda mais próximo dos adeptos espalhados por todo o Mundo.

"Inicialmente conhecido como Musical.ly, o TikTok ganhou uma popularidade imensa entre as camadas mais jovens, que o levou a ultrapassar Facebook e Instagram no total de downloads. A aplicação permite gravar e divulgar vídeos curtos (15 a 60 segundos) e tem uma função, claramente, de entretenimento", explicam os azuis e brancos, no site oficial.

Clube tecnologicamente inovador, o clube portuense também se aproxima dos adeptos através das aplicações do clube e do museu & tour, além do site oficial, a F. C. Porto TV e o próprio site.

No que toca ao TikTok, para aceder à conta dos dragões naquela rede social é preciso procurar por @fcporto.