F. C. Porto fecha estágio no Algarve com vitória

Estágio que o F. C. Porto iniciou a dia 7, no Algarve, terminou esta quinta-feira, com uma vitória dos portistas frente ao Portimonense.

O F. C. Porto venceu o Portimonense, esta quinta-feira, em jogo-treino realizado no Algarve, no Portimão Estádio. Galeno fez o único golo do jogo (1-0), num duelo em que Sérgio Conceição aproveitou para dar ritmo a 28 jogadores (Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Bruno Costa, Eustaquio, Galeno, Otávio, Gonçalo Borges, Toni Martínez, Marchesín, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell, Marko Grujic, Matheus Uribe, Francisco Conceição, Pepê, Mehdi Taremi, Evanilson, Cláudio Ramos, Fernando Andrade, Danny Namaso, João Marcelo, Bernardo Folha e Vasco Sousa).

Os dragões viajam ao final da tarde para o Porto. Wilson Manafá, a fazer treino condicionado e trabalho de ginásio, é o único jogador no boletim clínico.