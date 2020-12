F C. Porto fecha grupo com triunfo na Grécia. Veja os golos

JN Hoje às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto encerrou esta quarta-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões com um triunfo, por 2-0, na Grécia, frente ao Olympiacos, orientado por Pedro Martins, no Grupo C.

Com o apuramento para os oitavos de final garantidos na ronda anterior, os azuis e brancos apresentaram-se com um "onze" inicial recheado de juventude e estreantes na Champions. Do lado grego, os portugueses José Sá e Rúben Semedo foram titulares (Pêpê e Rúben Vinagre não saíram do banco de suplentes).

Apesar da inexperiência nos grandes palcos, os dragões começaram melhor e marcaram cedo, pelo brasileiro Otávio, na conversão de uma grande penalidade, aos 10 minutos.

A vencer, os comandados de Sérgio Conceição tiveram o ascendente do encontro, justificando a magra vantagem até ao intervalo.

No segundo tempo, os gregos subiram mais no terreno e tentaram causar calafrios à defensiva portista, que foi dando conta do recado.

Aos 77 minutos, Uribe, que saltou do banco pouco antes, apontou o segundo golo do F. C. Porto, num lance de insistência de Luis Díaz junto à linha, que cruza para trás, com o médio colombiano a atirar forte à entrada da área.

A perdeu por 2-0, o Olympiacos viu a tarefa ser mais dificultada pela expulsão do português Rúben Semedo.

O golo tranquilizou mais os dragões, que até ao final controlaram a partida.

Com esta vitória, os azuis e brancos fecham as contas do grupo no segundo lugar, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, registando cinco jogos seguidos na competição sem sofrer golos.

O Olympiacos ficou em terceiro lugar e segue para os 16 avos da Liga Europa.

No primeiro lugar do Grupo C ficou o Manchester City, que ganhou 3-0 na receção ao Marselha, treinado por André Villas-Boas, com golos de Ferran Torres (48), Aguero (77) e Sterling (90).