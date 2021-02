F. C. Porto fecha primeiro semestre com lucro histórico

Nuno Barbosa Hoje às 09:29 Facebook

Dragões têm um resultado positivo de 34 milhões de euros, o melhor dos últimos dez anos. Contas positivas contrastam com os cerca de 55 milhões de euros negativos registados no período homólogo de 2020. Cumprimento do fair-play financeiro em marcha.

Apesar do impacto negativo que a pandemia da covid-19 está a provocar na tesouraria de todas as sociedades, designadamente pela interdição dos estádios ao público, e, entre outras, a consequente inexistência de receitas de bilheteira e a designada Corporate Hospitality, a SAD azul e branca, sabe o JN, tem um resultado líquido positivo de 34 milhões de euros (M€), referente ao primeiro semestre da presente temporada.

Ainda de acordo com o que apurou o nosso jornal, se as portas do Estádio do Dragão não estivessem fechadas ao público, os portistas teriam encaixado mais 12 milhões de euros. De qualquer forma, trata-se do regresso a um resultado positivo, o que ganha ainda maior evidência se tivermos em conta que, no período homólogo de 2020, a SAD do F. C. Porto apresentou um resultado líquido negativo de 54,85 milhões de euros, muito por causa do não apuramento para a Liga dos Campeões. Em 2019, recorde-se, o valor apresentado, no período em análise, foi de 7,1 M€ positivos. Aliás, o lucro de 34 milhões de euros é o melhor resultado financeiro da SAD dos últimos dez anos.

O resultado líquido positivo regista-se com base em 43 M€ de mais-valias resultantes da alienação dos direitos económicos dos jogadores e ainda dos 55 M€ oriundos dos prémios alcançados na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta última contabilidade, note-se, ainda não estão contabilizados os 9,5 M€ garantidos com o apuramento para os oitavos de final da prova, onde o F. C. Porto vai medir forças com a Juventus. No que aos encaixes da Champions diz respeito, o F. C. Porto já logrou ultrapassar o valor orçamentado em 6 M€. Nota ainda para o ativo total, que ascende aos 380 M€, o que significa um aumento de 79 M€ face ao valor apresentado no final da época anterior.

Ora, perante estes números e mantendo-se as condições atuais no resto da temporada, a SAD do F. C. Porto prossegue com total confiança em criar todas as condições necessárias para atingir, até ao final da época, o mais importante objetivo extradesportivo, que passa pelo cumprimento do acordo que celebrou com a UEFA, referente aos termos do regulamento do fair play financeiro.