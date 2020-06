JN/Agências Ontem às 23:51 Facebook

O F. C. Porto voltou a isolar-se na liderança do campeonato, depois de vencer, hoje, o dérbi da cidade, frente ao Boavista, por 4-0, em partida da 28.ª jornada da I liga portuguesa de futebol.

Num jogo inédito para as duas equipas portuenses, que nunca se tinham defrontado na noite de S. João, os 'dragões' guardaram os festejos para a segunda parte do desafio, com um 'bis' de Marega (53 e 84) e duas grandes penalidades convertidas por Alex Telles (60) e Sérgio Oliveira (70).

Com este resultado, o F. C. Porto capitalizou da melhor forma a derrota do Benfica (4-3), horas antes, frente ao Santa Clara, isolando-se no primeiro lugar, agora com 67 pontos, mais três do que os 'encarnados', que seguem no segundo posto, quando faltam seis jornadas para o final do campeonato.

Já O Boavista, apesar do desaire e de ter interrompido uma série de dois triunfos consecutivos, mantém-se tranquilo no nono lugar, com 35 pontos, mais um do que o perseguidor Moreirense, que joga na quarta-feira com o Famalicão.

Os 'azuis e brancos', que surgiram com duas alterações no 'onze' em relação ao último jogo, na Vila das Aves, com Marega e Soares nos lugares de Zé Luís e Uribe, assumiram, desde o início, o controlo do desafio, instalando-se no meio-campo adversário e sufocando as 'panteras'.

Sérgio Oliveira e Pepe, ainda antes do quarto de hora, deixaram as primeiras ameaças ao Boavista, vincadas por Marega, aos 16 minutos, quando o maliano do F. C. Porto permitiu uma das defesas da noite, com os pés, ao guardião Helton Leite.

O Boavista não conseguia, nesta fase inicial, sair da sua área, mas a coesão defensiva que ia apresentando conseguia retirar espaços ao adversário, dificultando a definição final dos dragões'.

Os 'axadrezados' só conseguiram a primeira resposta ao domínio contrário já depois dos 30 minutos, quando Yusupha, o mais batalhador no ataque do Boavista, esboçou um par de remates, um deles a obrigar o guardião Marchesin a defesa apertada.

No regresso das cabines, o técnico Sérgio Conceição retirou da equipa portista Tomás Esteves e Luis Díaz para lançar Manafá e Uribe, numa aposta que se revelou decisiva, pois os dois estiveram na génese da jogada que, aos 52 minutos, permitiu a Marega inaugurar o marcador, após assistência final de Corona.

Desbloqueado o nulo, os 'dragões' reforçaram a confiança, perante um Boavista que se descompensou, e pouco depois cometeu um erro fatal, quando Gustavo Dulanto derrubou Marega na área.

Na marcação do castigo, Alex Telles não desperdiçou a benesse, cimentando a vantagem portista, à passagem da hora de jogo, e obrigando o Boavista a expor-se mais para tentar minimizar os 'estragos'.

No entanto, os 'axadrezados' quase não tiveram tempo para esboçar uma resposta, porque, 10 minutos depois, o defesa-central Gustavo Dulanto voltou a comprometer a equipa, desta vez cortando com a mão um cruzamento de Marega, na área, em nova falta para grande penalidade, convertida no 3-0 por Sérgio Oliveira.

Com a desvantagem mais acentuada, Daniel Ramos, técnico do Boavista, desfez a linha defensiva de cinco elementos e reforçou o ataque com mais dois elementos, mas, ao expor-se, abriu espaço para o F..C. Porto dar tons de goleada à vantagem, já aos 84, com Marega a 'selar' o 4-0 final.

Veja o resumo do jogo: