F. C. Porto ganha ao Feyenoord ao intervalo

O F. C. Porto vence os holandeses do Feyenoord, por 3-2, ao intervalo da partida da sexta e última jornada do Grupo G da Liga Europa, que decorre no Estádio do Dragão.

Numa primeira parte emocionante, os azuis e brancos marcaram aos 14 minutos por Luis Díaz, aumentando dois minutos depois num autogolo de Malacia. A resposta holandesa não tardou e em três minutos igualaram a partida, com golos de Botteghin (19) e Larsson (22).

Aos 25 minutos, os dragões ficaram a queixar-se de uma grande penalidade na área adversária, por mão na bola, mas o árbitro alemão mandou seguir.

Um desvio de Soares ao segundo poste colocou os portistas novamente em vantagem na partida, com o marcador a permanecer inalterado até ao intervalo.

Este encontro é de extrema importância para o F. C. Porto, que precisa de vencer o Feyenoord para seguir para os 16 avos de final.