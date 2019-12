F. C. Porto ganha, mas diz adeus à Premier League International Cup

Hoje às 21:43 Facebook

O F. C. Porto B foi, esta sexta-feira, vencer a Inglaterra os sub-23 do Everton, por 3-2, contudo não conseguiu passar a fase de grupos da Premier League International Cup, que venceu em 2017 e 2018.

Os dragões colocaram-se em vantagem no marcador aos 10 minutos, por Fábio Vieira, no entanto, Anthony Evans empatou, aos 19, antes de Diogo Bessa recolocar os azuis e brancos na frente, aos 34 minutos.

Aos 69, os portistas aumentaram a vantagem, por Afonso Sousa, mas os britânicos reduziram nos descontos para 3-2, resultado que coloca os azuis e brancos com os mesmos quatro pontos do Swansea, que tem menos um jogo, no comando do grupo D.

Somente os vencedores dos seis grupos e os dois melhores segundos classificados continuam em prova, sendo que os portistas já não conseguem nem uma coisa, nem outra.

No grupo C, o Newcastle perdeu em casa por 3-2 com o Blackburn, pelo que o Benfica passará como vencedor isolado do grupo, com sete pontos, mais três do que o Newcastle e quatro que o Hertha Berlim e o Blackburn.