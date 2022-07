F. C. Porto garante Gabriel Veron

Nuno A. Amaral Hoje às 14:37 Facebook

Avançado brasileiro do Palmeiras será reforço do F. C. Porto.

O F. C. Porto está muito perto de oficializar a contratação do avançado Gabriel Veron, de 19 anos, depois de ter chegado a entendimento com o Palmeiras, apurou o JN. O jogador prepara-se para assinar contrato de cinco épocas com os azuis e brancos e deverá estar na cidade Invicta no sábado, precisamente no dia em que os dragões recebem o Mónaco, em jogo de apresentação aos adeptos.

O avançado é campeão mundial de sub-17 pela seleção brasileira e um dos destaques do Palmeiras, equipa treinada pelo português Abel Ferreira. Esta época soma 35 jogos, dois golos e seis assistências. A contratação de Veron vem dar mais soluções ao treinador Sérgio Conceição para as alas do ataque.

O negócio será oficializado por um valor a rondar os dez milhões de euros.