F. C. Porto garante não estar no programa de fair-play financeiro

UEFA revela, em comunicado, que o clube azul e branco falhou "por pouco" o acordo e arrisca ficar de fora das provas europeias nas próximas épocas, mas os dragões asseguram que esse cenário não se coloca.

"A Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD tomou conhecimento que o Comité de Controlo Financeiro da UEFA (CFCB) considerou terem sido "ligeiramente incumpridas" as condições do acordo ("Settlement Agreement") estabelecido para o preenchimento das regras do fair play financeiro, tendo por base o período terminado na época 2020/21", pode ler-se no comunicado da SAD portista.

"Contudo, tendo em conta os bons resultados da época finda, a F. C. Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro", acrescenta a nota dos dragões.

Segundo a UEFA, o F. C. Porto seria impedido de participar nas competições europeias nas próximas três épocas, caso não conseguisse atingir o "break-even", ou seja, o ponto de equilíbrio financeiro nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. A SAD azul e branca garante que este cenário não se coloca, pois já sabe que vai apresentar contas que lhe permitem superar os parâmetros do programa da UEFA, no relatório e contas do exercício de 2021/22

Os dragões foram ainda multados em 100 mil euros e, ao que o JN apurou, essa multa terá de ser paga, independentemente dos resultados positivos que a SAD portista irá apresentar em outubro.