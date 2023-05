F. C. Porto garantido no Pote 2 do sorteio da Champions

JN Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões evitam, para já, Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Leipzig.

O afastamento de Villarreal, Ajax e Juventus da Liga dos Campeões, consumado este domingo em função dos resultados verificados nas jornadas deste fim de semana dos campeonatos espanhol, neerlandês e italiano, significa que o F. C. Porto tem lugar assegurado no Pote 2 do sorteio da fase de grupos da principal prova da UEFA de 2023/24, marcado para o final de agosto.

O ranking dos dragões nos últimos cinco anos garante essa posição e permite-lhes evitar equipas como o Real Madrid, o Manchester United, o Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid, o RB Leipzig e o Arsenal.

PUB

Os portistas poderão ainda evitar o Inter, caso os "nerazzurri" não ganhem a final desta época com o Manchester City, que se disputa a 10 de junho, em Istambul.

O Benfica tem lugar garantido no Pote 1, mas isso já tinha ficado confirmado no sábado, em função da conquista do título português pelo clube da Luz. As águias evitam Manchester City, Bayern, Barcelona, Nápoles e PSG, faltando saber quais serão as outras duas equipas do primeiro pote, o que depende dos resultados das finais desta época.

Se o City vencer o Inter na decisão da Champions, o clube de Milão cairá para o Pote 2 e abre uma vaga no Pote 1 para o Feyenoord, como campeão dos Países Baixos. O outro lugar em aberto será para o Sevilha ou para a AS Roma, finalistas da Liga Europa, que se defrontarão na quarta-feira, em Budapeste.