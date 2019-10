F. C. Porto gastou 44 milhões de euros em contratações

Arnaldo Martins Ontem às 22:13 Facebook

O Relatório e Contas publicado, esta sexta-feira, pela CMVM, é relativo ao exercício findo até 30 de junho de 2019.

Os dragões gastaram 44,377 milhões no valor de aquisições de passes de jogadores na última época, segundo o Relatório e Contas Individual de 2018/19. Os jogadores contratados depois de 1 de julho não entram nestas contas, tal como a venda de Óliver Torres ao Sevilha.

O senegalês Loum, que ainda só participou em três encontros oficiais, foi contratado em janeiro ao Sporting de Braga e a operação de compra de 75% do passe cifrou-se nos 7,750 milhões. Segundo o Relatório e Contas do Braga, os azuis e brancos pagaram um milhão pelo direito de preferência. O defesa congolês Mbemba, ex-Newcastle, foi adquirido por 4,6 milhões.



Entre as principais contratações, surge a do argentino Saravia, ex-Racing Club Avellaneda, que foi garantida antes do fecho do exercício a 30 de junho deste ano. O lateral, que tem revelado algumas dificuldades de adaptação, custou 5,2 milhões.