F. C. Porto goleado em casa pelo Club Brugge

Na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, os portistas foram surpreendidos pelo campeão belga e averbaram a segunda derrota na competição.

Noite de pesadelo no Estádio do Dragão, onde um F. C. Porto desinspirado praticamente do primeiro ao último minuto foi derrotado pelo Club Brugge, na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, e por números pesados (0-4).

Depois da derrota com o Atlético de Madrid (2-1) na primeira jornada, os dragões estavam pressionados para somar os primeiros pontos, mas não deram boa resposta. O campeão belga marcou aos 15 minutos, quando Jutglá converteu uma grande penalidade, e disparou no resultado no início da segunda parte: Sowah fez o 0-2 aos 47 minutos e Svok Olsen assinou o terceiro aos 52. Já perto do apito final, Nusa confirmou a goleada.

Sérgio Conceição fez duas substituições ao intervalo, mas os dragões nunca foram capazes de se superiorizar ao Club Brugge.

Com este resultado, a equipa belga passa a ser líder isolado do Grupo B, uma vez que no outro jogo o Leverkusen bateu o Atlético de Madrid (2-0) e somou os primeiros pontos. Isto também significa que o F. C. Porto é último classificado e a única equipa do grupo que ainda não pontuou.