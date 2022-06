F. C. Porto goleia Benfica e adianta-se na final do campeonato

JN Hoje às 16:42 Facebook

Num Dragão Arena em ebulição, os portistas alcançaram um triunfo categórico diante das águias por 5-0. O segundo jogo será no pavilhão da Luz, no próximo domingo.

O encontro abriu com o golo de Carlo Di Benedetto, ele que haveria de bisar ao minuto 13. Pelo meio, Gonçalo Alves também marcou para o F. C. Porto, numa altura em que os portistas jogavam em superioridade numérica, em virtude do cartão azul visto por Carlos Nicolía.

À entrada dos cinco minutos finais da primeira parte, Xavi Barroso, com um remate forte e colocado, ampliou a vantagem dos dragões, que podia ter sido encurtada por Nicolía, que desperdiçou um livre direto, e Edu Lamas e Diogo Rafael, que acertaram nos postes da baliza de Xavi Malián.

Tal como no primeiro tempo, o F. C. Porto voltou a marcar cedo na etapa complementar, desta feita por Rafa, descoberto por Ezequiel Mena por entre os defesas encarnados.

O 5-0 não mais se alterou, conferindo vantagem aos dragões na corrida pelo título. O segundo duelo da final do campeonato disputa-se no dia 19 de junho, no Pavilhão da Luz, pelas 15 horas. A primeira equipa a vencer três jogos sagra-se campeã nacional.