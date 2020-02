Hoje às 20:44 Facebook

O F. C. Porto goleou (4-0), este sábado, Vitória, em Setúbal na 19.ª jornada da Liga, resultado que permite aos dragões manter-se a sete pontos de distância do líder Benfica, antes da receção às águias.

Corona e Alex Telles, aos 39 e 44 minutos, respetivamente, e Soares e Luis Díaz, ambos na segunda parte, fizeram os golos do triunfo tranquilo no Bonfim, estádio talismã para os dragões que não perdem em casa dos setubalenses desde 6 de março de 1983.

Com este resultado, o F. C. Porto, que segue no segundo lugar do campeonato, recolocou em sete pontos a desvantagem para o Benfica, líder da prova, passando a somar 47, enquanto Vitória de Setúbal, apesar do desaire, se mantém num tranquilo oitavo lugar, com 25.

Em relação ao jogo com o Gil Vicente, o F. C. Porto apresentou-se no Bonfim com Otávio e Luis Díaz como novidades no onze em detrimento de Romário Baró e Marega, enquanto nos sadinos o capitão Semedo, após cumprir castigo em Tondela, substituiu André Sousa.

Obrigado a vencer para não ver o Benfica, que no dia anterior já tinha vencido o Belenenses SAD (3-2), aumentar de sete para 10 a distância na liderança da prova, o F. C. Porto cedo assumiu o controlo do jogo e começou a aparecer com perigo junto da área contrária.

Aos nove minutos, Otávio aproveitou um mau alívio e Artur Jorge para rematar forte com muito perigo ao lado do poste direito da baliza defendida por Makaridze. Aos 17 minutos, Otávio voltou a armar um remate que só não fez estragos porque a bola embateu num opositor.

Apesar da tentativa de reação dos sadinos, os comandados de Sérgio Conceição continuaram a ser mais ameaçadores e só não inauguraram o marcador, aos 26 minutos, porque Soares errou o alvo. Na resposta, o Vitória de Setúbal não teve melhor pontaria num remate de Mansilla.

Sem surpresa, tendo em conta o ascendente que tinha na partida, o F. C. Porto chegou ao golo, aos 39 minutos, num remate colocado de Corona. Após livre de Alex Telles na direita, o jogador mexicano, após um alívio de cabeça de Guedes para a zona frontal, rematou para o 1-0.

Animados pelo golo, os azuis e brancos não tardaram a ampliar a vantagem por Alex Telles: aos 44 minutos, após passe de Sérgio Oliveira, o brasileiro, que já tinha participado na construção do 1-0, apontou o 2-0 com que se atingiu o intervalo.

Após o reatamento, o F. C. Porto cedo (48 minutos) matou a esperança sadina de poder lutar por uma recuperação no marcador. Soares, depois de um corte ineficaz de Artur Jorge, só teve de desviar a bola de Makaridze e rematar para o 3-0.

A vantagem folgada permitiu aos dragões gerirem o jogo sem sobressaltos. Sérgio Conceição, provavelmente já a pensar na partida com o Benfica, prescindiu dos três marcadores de serviço em Setúbal, substituindo Corona, Soares e Alex Telles por Romário Baró, Zé Luís e Vítor Ferreira, respetivamente.

As melhores oportunidades do Vitória de Setúbal em todo o jogo para marcar aconteceram já aos 84 e 85 minutos, quando Sílvio e Carlinhos, respetivamente, obrigaram o guarda-redes Marchesín a aplicar-se para evitar o golo dos sadinos.

Mais eficaz na baliza contrária foi Luis Díaz, do F. C. Porto, que, após uma série de avisos dos 'dragões', fechou as contas da goleada, por 4-0, em Setúbal já em tempo de compensação (90+1).

