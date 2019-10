F. C. Porto goleia Monza na Liga Europeia com cinco golos de Giulio Cocco

Hoje às 17:26 Facebook

O F. C. Porto venceu este domingo em casa os italianos do Monza por 10-1, na jornada inaugural do Grupo B da Liga Europeia de hóquei em patins, impulsionado por uma grande exibição de Giulio Cocco, autor de cinco golos.

Gonçalo Alves inaugurou o marcador através da marca de grande penalidade, logo aos seis minutos, e bisou aos nove, enquanto o italiano Giulio Cocco saiu do banco para fazer um póquer (12, 19, 19 e 22) e, pelo meio, Hugo Santos também marcou (21), levando o jogo para o intervalo com 7-0 no marcador.

No regresso dos balneários, o Monza conseguiu o tento de honra por intermédio de Pietro Lazzarotto (27), Carlo di Benedetto (40) e Poka (47) também mostraram pontaria certeira, anets de Giulio Cocco fechar a exibição com chave de ouro, ao apontar o quinto golo da conta pessoal, aos 49 minutos.

Depois de um começo equilibrado, Gonçalo Alves deu vantagem aos dragões de grande penalidade, com o Monza a responder através de Marc Olé, que pôs Tiago Rodrigues à prova. Mas, na cobrança rápida de um livre, Gonçalo Alves bisou com um remate forte.

Os transalpinos ainda acertaram no ferro, mas foram perdendo gás para acompanhar o ritmo elevado da formação de Guillem Cabestany, que, quando rodou a equipa, resolveu a partida com o italiano Giulio Cocco em destaque, marcando três golos em sete minutos.

Ainda antes do intervalo, Hugo Santos também colocou o seu nome na lista de marcadores e Giulio Cocco assinava o seu quarto golo, à boca da baliza, enquanto o Monza beneficiou de um livre direto a castigar 10.ª falta portista, mas Marc Ollé atrapalhou-se e Tiago Rodrigues resolveu o lance.

Depois do intervalo, os italianos estrearam-se no marcador graças a um remate de longe de Pietro Lazzarotto, que ainda foi desviado antes de ultrapassar o recém-entrado Xavi Mallián.

Carlo di Benedetto acertou no poste na conversão de um livre direto, Gonçalo Alves desperdiçou uma grande penalidade, tal como o capitão Reinaldo Garcia, até que o Monza beneficiou de livre direto a castigar 15.ª falta portista e Matteo Galimberti não conseguiu bater o guardião Mallián.

Logo a seguir, Carlo di Benedetto seguiu isolado para a baliza e não perdoou, dilatando a vantagem a favor dos dragões, tal como Poka que se estreou a marcar a três minutos do fim e ainda desperdiçou o 'bis', no mesmo minuto, graças a uma boa defesa de Stefano Zampoli na cobrança de um livre direto.

Ainda antes do encontro terminar, Giulio Cocco seguiu para a baliza descaído pelo lado direito bateu o guardião, fixando o resultado final em 10-1.

Ficha de jogo:

Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.

F. C. Porto - Monza: 10-1.

Ao intervalo: 7-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Alves, aos 06 minutos (grande penalidade); 2-0, Gonçalo Alves, 09; 3-0, Giulio Cocco, 12 (livre direto); 4-0, Giulio Cocco, 19; 5-0, Giulio Cocco, 19; 6-0, Hugo Santos, 21; 7-0, Giulio Cocco, 22; 7-1, Pietro Lazzarotto, 27; 8-1, Carlo di Benedetto, 40; 9-1, Poka, 47; 10-1, Giulio Cocco, 49.

Sob arbitragem da dupla espanhola Ivan Gonzalez e Matteo Galoppi, as equipas alinharam:

F. C. Porto: Tiago Rodrigues, Carlo di Benedetto, Rafa, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves. Jogaram ainda Xavi Malián, Giulio Cocco, Sergi Miras, Hugo Santos e Poka.

Treinador: Guillem Cabestany.

Monza: Stefano Zampoli, Pietro Lazzarotto, Pol Jimenez, Marc Masquef e Julian Martinez Cristal. Jogaram ainda Matteo Zucchetti, Matteo Galimberti, Sebastiano Schena e Davide Nadini.

Treinador: Colamaria Tommaso.

Ação disciplinar: cartão azul para Davide Nadini (12).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.