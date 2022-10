F. C. Porto goleia o Anadia e avança na Taça de Portugal

O F. C. Porto goleou (6-0), este domingo, o Anadia em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Danny Namaso, Veron, Toni Martínez, com um bis, Fábio Cardoso e Bruno Costa marcaram os golos do encontro.

Com oito alterações no onze em relação ao jogo com o Bayer Leverkusen, os azuis e brancos inauguraram o marcador logo aos seis minutos, com Toni Martínez a assistir Namaso, que marcou de cabeça. Cinco minutos depois, Veron ampliou a vantagem e estreou-se a marcar com a camisola dos azuis e brancos, após um belo passe de Otávio e, ainda antes do intervalo, o brasileiro assistiu Toni Martínez para o terceiro golo da noite.

Na segunda metade, o F. C. Porto fez a festa mais três vezes. Primeiro por Fábio Cardoso, com um golo de cabeça, depois com um bis de Toni Martínez após cruzamento de Wendell e Bruno Costa, que fechou a contagem, assistido por Bernardo Folha.

PUB

O clube azul e branco, campeão nacional e 18 vezes vencedor da Taça, juntou-se aos primodivisionários Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia e Sporting de Braga na quarta ronda da Taça, cujo sorteio está marcado para terça-feira.

Veja os golos e os casos: