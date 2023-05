F. C. Porto goleia o Benfica e empata a meia-final

JN Hoje às 22:07 Facebook

O F. C. Porto goleou o Benfica por 5-2, no jogo dois da meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins.

Tudo empatado na meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins. Depois de ter sido derrotado no Pavilhão da Luz por 5-0 no primeiro jogo, o F. C. Porto goleou o Benfica por 5-2 na segunda partida da eliminatória. Os golos foram marcados por Carlo Di Benedetto (3), Gonçalo Alves e Ezequiel Mena.

Os dragões entraram a vencer mas ainda permitiram o empate do Benfica, numa partida que ao intervalo estava empatada. No segundo tempo a formação portista elevou o rendimento e não deu hipóteses às águias, chegando mesmo a números de goleada. Em destaque esteve Carlo Di Benedetto, ao ter marcado três golos.

Numa eliminatória disputada à melhor de cinco jogos, o terceiro encontro realiza-se este domingo, na Luz, às 12 horas.

Na outra meia-final, o Sporting venceu o Óquei de Barcelos por 3-2, já no prolongamento, depois de também ter vencido a primeira partida por 6-5. O próximo jogo dos leões disputa-se no domingo, às 15 horas.