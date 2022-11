F. C. Porto goleia o Paços de Ferreira no Dragão com Evanilson em destaque

O F. C. Porto goleou (4-0), este sábado, no Estádio do Dragão, o Paços de Ferreira em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Evanilson, com um bis, Taremi e Delgado, na própria baliza, marcaram os golos do encontro.

Com três alterações em relação no onze ao jogo com o Atlético de Madrid - . Zaidu, Grujic e Galeno cederam os lugares a Wendell, Eustaquio e Rodrigo Conceição - os azuis e brancos inauguraram o marcador logo aos quatro minutos, após uma grande assistência de Eustaquio. Ao minuto 31, Taremi ampliou a vantagem depois de um passe curto de Pepê e Evanilson bisou antes do intervalo, após aproveitar da melhor forma uma assistência do iraniano.

Na segunda parte, os dragões chegaram ao quarto golo, depois de Delgado marcar na própria baliza ao tentar um corte num lance aéreo com Taremi.

Com este triunfo, os dragões sobem provisoriamente ao segundo lugar com 26 pontos, mais um ponto que o Sporting de Braga e a cinco do líder Benfica, equipas que ainda não jogaram, enquanto o Paços de Ferreira continua sem vencer no campeonato e é último com apenas dois pontos.

Veja os golos e os casos: